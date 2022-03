El juez central Alexis Herrera (Venezuela) se acercó al sitio al ver que el jugador empujó al estratega, con el objetivo de alejarlo, pero no se percató de la gravedad de la situación, por lo que el entrenador no recibió sanción alguna.

En desarrollo del juego, el jugador del DIM Juan David Mosquera cayó involuntariamente cerca de la zona técnica. Acto seguido se le acercó Osorio y le dio un pisotón, que quedó registrado en cámaras. No contento con lo anterior, expresó palabras ofensivas en contra del futbolista.

¿Qué castigo le pondrían?

Sin embargo, el analista no descarta que lo sucedido se quede impune, a pesar de lo cuestionable que puede ser su proceder, el cual se convierte en un pésimo ejemplo para los propios jugadores.

Según indicó el analista arbitral José Borda, en diálogo con EL COLOMBIANO, a pesar de que el orientador no tuvo castigo alguno por este hecho en el desarrollo del encuentro, podría recibirlo posteriormente. “Si el árbitro se hubiera percatado en el juego lo expulsa. Pero como el hecho quedó impune en el partido, puede operar de oficio el tribunal de penas de Conmebol “, explicó.

Solidaridad de compañeros

El comportamiento de Osorio generó la reacción del capitán del conjunto antioqueño, Andrés Cadavid, quien en sus redes sociales expresó su malestar por lo sucedido.

“¿Por qué no me pisa a mí? ¿Por qué pisa a Cachi (Juan David Mosquera) y no a mí?”, preguntó el experimentado zaguero.

Igualmente, el hecho ha generado un rechazo general de toda la comunidad del fútbol. En diálogo con este medio, el entrenador Carlos Navarrete cuestionó el actuar de su colega. “Es descalificable, nosotros damos ejemplo, educamos, formamos y así no es”.

Esta no es la primera vez que el risaraldense tiene diferencias con jugadores. Días atrás tuvo un encontrón con Christian Marrugo