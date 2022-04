Por buen camino sigue Independiente Medellín en la Copa Sudamericana, en la que hasta ahora logra cumplir la media inglesa, que consiste en empatar de visitante y ganar como local.

En la primera jornada empató (3-3) con Guaireña en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción; mientras que el jueves anterior derrotó de manera agónica a 9 de Octubre (2-1) en el Atanasio Girardot.

Estos resultados, sumados a los empates entre sus rivales, tienen al conjunto rojo en el primer lugar del Grupo E, con 4 puntos. Le siguen en su orden el equipo paraguayo, Internacional (Brasil) y el representativo de Ecuador, todos con dos unidades.

Subestiman a los rivales

“El que no sabe es como el que no ve, dijeron que Guaireña era un equipo desconocido, pero Internacional empató (1-1) con ellos en Brasil. 9 de Octubre es un rival al cual se le puede jugar más, es menos rígido y me hubiese gustado haber jugado los 90 minutos a un alto nivel. Cada uno es dueño de su destino, al final nos impusimos con justicia y hasta el final buscamos la victoria que logramos conseguir, pese al gol que concedimos empezando el partido”, expresó el entrenador Julio Avelino Comesaña.

El estratega colombo-uruguayo valoró el desempeño de Bryan Castrillón y Andrés Ricaurte, quienes ingresaron al minuto 37 y 55, respectivamente, y fueron protagonistas en la anotación que le dio la victoria el elenco antioqueño. El primero hizo el gol, mientras que el diez lo habilitó con un pase preciso.

“Nosotros tenemos dentro de las posibilidades hacer un seguimiento de los deportistas, los tiempos de recuperación no son los ideales, no se puede trabajar mucho y la atención deben ser grande en ellos. Los que ingresan aportan y el equipo tiene un sello propio y esa riqueza también le va agregando esa creatividad y desequilibrio, como el gol de Castrillón. Esa armonía se da con el pasar de los partidos. Me alegra el momento de Ricaurte, está aportando mucho”, agregó.

Comesaña también destacó la forma en la que el equipo logró reponerse al tempranero gol del rival, que llegó al minuto 5 a través de Manuel Silva. El DIM empató parcialmente cuatro minutos después por intermedio de Vladimir Hernández. Así mismo, para el orientador fue vital el aporte que hizo Jean Pineda, quien se ha convertido en ficha clave en este proceso.

Ahora, a centrarse en la Liga

Medellín regresará a competencia este domingo (8:15 p.m.) cuando reciba a Unión Magdalena, en el Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga Betplay. Entre tanto, su próximo partido en la Copa Sudamericana será el martes 26 de abril, frente a Internacional, en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

En el torneo local, el DIM se ubica cuarto en la tabla, con 26 puntos y un triunfo lo dejaría cerca de la clasificación.