Medellín hizo la tarea y se afianza en la Liga-1

El técnico Aldo Bobadilla, se mostró contento por la victoria, aunque reconoció algunas fallas. “Nos vamos contentos por los tres puntos, aunque hay que reconocer que el primer tiempo no fue el mejor y le dimos protagonismo al rival, pero es importante la victoria. En el complemento mejoramos mucho, con un grupo muy joven, que se ha fortalecido con el apoyo que le brindan los más experimentados”, manifestó.

En los primeros minutos y con la aparición de la lluvia, el juego no se vio tan fluido, pero luego, el DIM se consolidó en el campo y generó acciones para hacerse al dominio del juego y llegar al gol.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



MEDELLÍN 3



Técnico: Aldo Bobadilla.

Jugadores: Andrés Mosquera, Juan Mosquera, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, José Estupiñán (Yesid Díaz, 63’), Andrés Ricaurte (Mauricio Cortes, 74’), Maicol Balanta (Bayron Garcés, 79’), Juan Manuel Cuesta y Steven Rodríguez.

Goles: Andrés Cadavid (18’), Andrés Ricaurte (62’) y Yesid Díaz (84’).

Expulsados: no tuvo.

Figura: Andrés Ricaurte.



PATRIOTAS 1



Técnico: Nelson Gómez.

Jugadores: Álvaro Villete; Santiago Roa, Darwin Carrero, Martín Payares, Federico Arbeláez (Santiago Orozco, 85’); Maicol Medina, Jhon Miranda (Carlos Rivas, 67’), Cristian Barrios, Daniel Mantilla, Rodin Quiñones y Carlos Ramírez (David Castañeda, 59’).

Goles: Santiago Orozco (86’)

Expulsados: no tuvo.

Figura: no tuvo



Estadio: Atanasio Girardot. / Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare). / Asistentes: Yinfar Bulla (Meta) y Fabián Orozco (Arauca). / Asistencia: 12.184 espectadores.