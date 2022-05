¡Insólito! No hubo solidaridad y Medellín perdió por “W” ante Jaguares Por falta de garantías debido al paro armado que se vive en algunas regiones del país, el DIM no viajó a Córdoba. Jaguares se presentó al campo de juego y el árbitro dio ganador al cuadro local. No se conocen antecedentes como tal en el fútbol colombiano.

Esta fue la imagen que se vio en Montería. FOTO: TOMADA DE TWITTER