Medellín-Rionegro, ¿cuál prevalecerá?

“Esperamos un rival muy difícil”



Alexis Mendoza

Técnico del Medellín



El entrenador escarlata espera un rival muy difícil y que no le hará las cosas fáciles esta tarde en el Atanasio: “Vamos a tener al frente un equipo que viene queriendo hacer las cosas lo mejor posible, y cada partido es una historia diferente, y nos preparamos para un juego muy difícil. Me gusta el trabajo, el profesionalismo que hay en el grupo y el fútbol que estamos haciendo, pero no está de más seguir mejorando”.



“Nos jugamos la permanencia”



Flabio Torres

Técnico de Rionegro



El técnico de las Águilas asegura que las 6 fechas que ya pasaron les han dejado cosas positivas para la construcción del equipo: “Estamos siendo más competitivos, Medellín va a ser un muy buen termómetro para saber lo que tenemos. Es un equipo de mucho cuidado y que tiene al goleador del torneo, pero nosotros salimos a cada encuentro con la consigna de que nos estamos jugandola permanencia”.