En un juego emotivo en el que el Medellín sufrió varias lesiones, los dirigidos por Julio Comesaña empataron sin goles ante Envigado en el Polideportivo Sur por los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 1-2022.

Díber Cambindo, que ingresó en el segundo tiempo, creó las opciones de mayor peligro para el visitante, pero el desempeño del central Francisco Báez y el arquero Joan Felipe Parra evitaron que el Poderoso celebrara.

Por el local, que mejoró el rendimiento que venía mostrando en los cuadrangulares, las mejores opciones fueron para Jesús Hernández, que ingresó a los 45 minutos, y Daniel Arcila.

Los últimos minutos del compromiso fueron de mucha fricción y el central Jhon Hinestroza tuvo que mostrarle amarilla a Felipe Pardo, quien se trenzó en una pelea con algunos jugadores rivales mientras estaba en el banco.

El empate dejó casi que sin opción matemática al cuadro naranja para pelear el cuadrangular, y al Medellín segundo, con 5 unidades, tras el triunfo anoche de Tolima 1-0 ante Equidad.

Sobre este aspecto, el técnico Alberto Suárez sostuvo: “A nosotros el resultado nos perjudicó, y quiero decirle a Pardo que su salario lo pagaba el Envigado y no tienen por qué venir a increparnos porque no nos pudieron ganar, esto es una competencia y tiene que ser leal. Jugamos de manera honrada, y con mis 13 jugadores canteranos a quienes les exijo ser competitivos no voy a venir a decirles que se dejen ganar porque el rival es el Medellín”.

El técnico Julio Comesaña, por su parte, señaló: “Siempre estuvimos buscando el gol. Díber nos ayudó bastante para buscar el tanto, a veces mi cara reflejaba el disgusto por que las cosas no salían. Digo con respeto, qué bueno que así como Envigado nos jugó lo hubiese hecho en los duelos anteriores, porque se jugaron una final, y no pudimos concretar el gol”.

Cambindo, quien fue el más destacado del DIM, dijo que esperan en el próximo partido tener la opción de volver al gol en casa y sumar los tres puntos. El Poderoso está pendiente de los diagnósticos que el cuerpo médico entregue de Andrés Ricaurte y Víctor Moreno, que salieron lesionados. El cuadro rojo tendrá que preparar el próximo juego, para el que recupera al capitán Andrés Cadavid, ausente en esta vez por acumulación de tarjetas amarillas