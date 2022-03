Tuvieron que pasar seis partidos como visitante para que por fin el Independiente Medellín ganara en esa condición. Lo hizo en su séptimo encuentro en esa condición y ante el América de Cali, con un 1-3 por la fecha 11 de la Liga Betplay-1.

El partido empezó con un gesto de convivencia entre el técnico Juan Carlos Osorio, que le ofreció disculpas a Juan David Mosquera tras el pisotón que le propinó la semana pasada en la llave de Sudamericana. Osorio se reunió con él y con el técnico Julio Comesaña antes del pitazo inicial.

Muy rápido Medellín se fue arriba en el marcador con un tanto de Adrián Arregui, antes de los 2 minutos de juego. Eso le permitió tranquilidad al equipo de Comesaña que nunca había estado por encima del marcador como visitante. Por el contrario, siempre lo golpeaban primero.

Así que con ese incentivo, siguió manejando los ritmos del partido ante un América que no encontraba fluidez en su fútbol y que no aprovechaba las ausencias en el Rojo antioqueño, que no pudo contar ni con el desequilibrio de Vladimir Hernández, ni con los goles de Luciano Pons, ambos por lesión. Tampoco pudo estar Pardo, por suspensión.

Sin embargo, el técnico del DIM suplió esas ausencias con la estrategia y los buenos rendimientos de jugadores como Arregui y Juan David Mosquera, quien consiguió la segunda anotación a los 25 minutos.

Con el 2-0 en el marcador, se sumaron a ese buen desempeño el venezolano José Chávez y Diber Cambindo.

La única reacción del América estuvo a cargo de Déinner Quiñones que sacó un remate desde el costado inatajable para Mosquera Marmolejo.

El 1-2 era engañoso, porque Medellín generaba más peligro y América no encontraba los espacios. Y así fue cuando llegó la tercera anotación del conjunto antioqueño, tras un cobro de tiro libre. Le pegó Andrés Cadavid con potencia y Diego Novoa dio rebote para que Cambindo, en una acrobática acción, marcara el 3-1.

Ese gran primer tiempo le bastó al DIM para llevarse el resultado, ya en la segunda parte se dedicó a defender la diferencia y en dos jugadas de penalti a favor de los locales, apareció Mosquera Marmolejo para atajarle ambos disparos a Adrián Ramos. Medellín dejó atrás la racha de juegos sin victorias por fuera del Atanasio y redondeó la semana ante el América, al que había eliminado en Sudamericana