“Estoy a merced de decisiones que no controlo”: Zambrano, tras caída del DIM

En siete presentaciones que registra el Independiente Medellín en los dos primeros meses del año no registra victoria alguna, ni en las cinco fechas que lleva la Liga Águila-1 ni en la fase previa de Copa Libertadores, de la que fue apeado en segunda fecha por el Palestino chileno.

Hoy, sin completarse la quinta fecha de la Liga Águila-1, el cuadro rojo de Antioquia es colero, con un registro que apena a los hinchas: dos puntos, producto de dos empates. Más allá, siete juegos sin ganar.

“No jugamos mal el primer tiempo”. manifestó el técnico Octavio Zambrano en rueda de prensa que pasó Win Sport, al término del choque que se perdió, por goleada 3-0 con el América en Cali. “Nos enfrentamos contra un equipo que tiene jugadores importantes y en dos situaciones puntuales nos cobraron, pero en el trámite del partido no es que hayamos jugado un terrible partido”, agregó el técnico acuatoriano.

“Le quiero dar crédito a América por este triunfo porque se lo ganaron a pulso, nosotros fuimos inferiores, pero no supremamente inferiores, jugamos el partido. No les puedo decir a mis jugadores que es culpa de ellos, lo único que puedo decir es que los resultados no han estado de nuestro de lado y el fútbol es de resultados”, apuntó.

En su análisis, admitió que el equipo no tuvo volumen de ataque como para llevar riesgo al arco contrario y que los laterales dejaron huecos, al intentar salir al atque, dejando espacios que fueron bien aprovechados por el elenco rojo del Valle.

“Yo hago mi trabajo, lo hago con responsabilidad, cubro todo lo que requiere preparar un equipo para un partido de fútbol y los resultados no se han dado”, admitió y manifestó que, a él prepara los juegos pero que en la cancha otras cosas pueden pasar. “El fútbol es hermoso y cruel al mismo tiempo. Yo estoy a merced de decisiones que no controlo. Este partido lo preparamos, cubrimos todos los detalles que había que cubrir y fue una noche especial para un buen jugador como Aristeguieta y eso fue lo que marcó la gran diferencia”.

“No hemos tenido un rendimiento individual acorde con lo que esperábamos porque no hemos alcanzado el nivel con el que terminamos el semestre anterior y colectivamente tampoco”.

Y sobre el volumen de ataque que, a diferencia de otros juegos, fue bajo, señaló que “no hemos tenido un buen acompañante para Germán Cano. Herazo es un jugador que viene de la B y todavía tiene que acumular partidos y saber de qué se trata esto, que es diferente, yo lo considero un buen jugador”; sin embargo, los goleadores necesitan ser alimentados.

Por lo pronto, los hinchas esperan decisiones de la junta directiva que, a mitad de semana, anunció que el equipo entraba en “análisis integral”, es decir de todas las esferas, desde directivos, pasando por cuerpo técnico y jugadores.

El próximo juego del DIM está previsto para el domingo 24 frente al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot.