DIM disputará título de Liga Femenina ante América

Después del 1-0 del juego de ida, las mujeres del DIM-Formas Íntimas le dieron vuelta a la serie frente al Huila y con un contundente 5-0 se metieron a la final de la Liga Águila Femenina en la que disputarán el título frente al América.

Desde el 26 de febrero de 2017, el Atlético Huila no recibía más de 5 goles en un partido de este torneo, esa vez cayó 6-0 ante Santa Fe en estadio El Campín.

Las escarlatas fueron muy superiores a las campeonas de la Copa Libertadores de América y a los 20 minutos, en el Parque Estadio Sur de Envigado, ya le habían volteado la serie gracias a un doblete de Manuela Vanegas.

Laura Aguirre, de penalti tras una falta sobre Melissa Rivas, marcó el tercero. Pero no contentas con esa pizarra, en el complemento salieron a dispuestas a ampliarlo.

Y así, Yisela Cuesta y Maireth Pérez pusieron cifras concretas al marcador. Un 5-0 que ilusiona al club antioqueño con levantar el título frente al rojo caleño.

Ambos elencos son los más goleadores del torneo por lo que se espera una final abierta: DIM marcó 22 tantos y América 17.

El festejo de las “poderosas” se extendió a los camerinos y en un video que se hizo viral en redes sociales se les ve cantando “¡a la final, a la fina!” y “grita el pueblo clamoroso viva el DIM, el Poderoso”.

Hasta ahora, la campaña del DIM habla de 7 triunfos, 2 empates y una derrota, 22 goles a favor y 3 en contra para un rendimiento del 76,6%.

La final iniciará el martes 24 de septiembre en el Pascual Guerrero (7:45 p.m.) y la vuelta será en el Atanasio Girardot, el lunes 30 (8:00 p.m.)



Síntesis del partido



MEDELLÍN 5



Técnico: Carlos Paniagua

Jugadoras: Sandra Sepúlveda; Tatiana Castañeda, Geraldine Cardona, Laura Aguirre, Paula Botero (Maireth Pérez, 66’), Manuela Vanegas, Daniela Arias, Yisela Cuesta, Naila Imbachi, Diana Ospina, Oriánica Velásquez (Melissa Rivas, 28’).

Goles: Manuela Vanegas (10’, 18’), Laura Aguirre (31’), Yisela Cuesta (54’) y Maireth Pérez (73’).

Figura: Manuela Vanegas.



HUILA 0



Técnico: Albeiro Erazo

Jugadoras: Lisbeth Castro; Gavy Santos, Delyaliz Rosario (Nelly Córdoba, 25’), Leivis Ramos, Daniela Caracas, Carolina Arias, Marcela Restrepo, Fany Gauto, Cinthia Zarabai (Lizeth Ocampo, 46’), Ivonne Chacón, Manuela González (Nancy Madrid, 66’).

Goles: no anotó.

Figura: no tuvo.

Expuladas: no tuvo.



Estadio: Parque Estadio Sur. / Árbitro: Viviana Muñoz (Valle). / Asistentes: Luzmila González (Santander) y Mayra Sánchez - (Valle). / Asistencia: 10.000 personas aproximadamente.

(Juego de ida: Huila 1-DIM 0)