Julio Avelino Comesaña, director técnico del Deportivo Independiente Medellín, aceptó que Alianza Petrolera fue un justo ganador, en el partido de la fecha 16 de la Liga Betplay 2-2021, que se cumplió este martes en el Estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

Sin embargo, para el entrenador colombo-uruguayo, el 3-0 fue un marcador demasiado amplio, respecto a lo que se vio en el terreno de juego.

“Alianza ganó de manera legítima, un poco holgado de más, porque nosotros tuvimos en el segundo tiempo tres oportunidades de anotar y no fuimos capaces; perdimos un par de balones que ellos cristalizaron muy bien”, manifestó el orientador del DIM.

Aunque el Equipo del Pueblo tuvo un rendimiento bastante discreto, en particular en el primer tiempo, Comesaña no considera que el nivel del Rojo se deba a falta de actitud de sus dirigidos. “Yo no cuestiono nada, no cuestiono esa parte porque los conozco y sé que nosotros en los partidos anteriores estábamos teniendo la dificultad de no controlar los partidos en el primer tiempo”, agregó.

Para el director técnico, “el fútbol no es solo correr y luchar, uno tiene que jugar”.

Independiente Medellín, que se quedó estancado en 20 puntos, en la decimotercera casilla, enfrentará en la fecha 17 del campeonato a Deportivo Pereira, en juego que se cumplirá el domingo 31 de octubre, a las 6:05 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.