Superar a Patriotas y el horario, retos del DIM

Con las bajas de Juan Fernando Caicedo y Didier Delgado, quienes salieron con molestias físicas en el triunfo de Copa Libertadores (4-0 a Táchira), el DIM recibe hoy, en horario inusual, 4:00 p.m., a Patriotas, en la apertura de la fecha 4 de la Liga Betplay.

En un comunicado el equipo confirmó que Delgado y Caicedo presentan inconvenientes y permanecen bajo observación médica: el primero por un problema muscular y el delantero por un trauma en el pie que, además de dolor, le ha ocasionado limitación funcional.

Seguramente el técnico Aldo Bobadilla utilizará una nómina combinada, con hombres que necesitan minutos para consolidarse en la titular, y algunos jóvenes que quieren seguir mostrando sus condiciones para ser tenidos en cuenta por el entrenador.

Así habría espacio para jugadores como Juan Manuel Cuesta, quien viene de celebrar uno de los goles con los que el DIM derrotó al conjunto venezolano.

“Estamos muy contentos por el resultado en Copa, pero ya pasamos la página y nos concentramos en el duelo ante Patriotas, que también es muy importante para nosotros. Queremos estar entre los cuatro que disputarán la fase final de la Liga”, dijo el volante Larry Angulo, quien se mostró complacido por la oportunidad que le brindan en el club tanto en el certamen internacional como el local.

“En diciembre el profe Aldo me dijo que quería contar más conmigo y por eso me he esforzado para estar físicamente bien, trabajando fuerte y aportar lo que el equipo necesita. Marcar en Copa me llena de alegría y espero poder hacer lo mismo en la Liga”, concluyó el jugador, que podría ser una de las alternativas para el duelo de esta tarde en el Atanasio Girardot.