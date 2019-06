Consolidar identidad de juego, objetivo del DIM

Su carácter dentro y fuera de la cancha siempre lo ha mostrado como referente, un jugador salido del molde, un deportista autocrítico que no se conforma. Por eso David González se ha ganado el respeto de sus compañeros, el cariño de la hinchada y el reconocimiento de los entrenadores.

Y con Alexis Mendoza no iba a ser la excepción, de ahí que fue uno de los primeros jugadores con el que el entrenador habló a su llegada al cuadro escarlata.

David, serio y preciso en sus conceptos, fue claro: en el DIM ya no quieren más un grupo salvado por las individualidades, sino consolidarse como un equipo y a eso le apuntan el cuerpo técnico, los jugadores y los directivos.

“Tuve la oportunidad de hablar con el profe antes de empezar la pretemporada y la ilusión de parte y parte es grande, pues el sentir de todos es igual, queremos ser un conjunto que juegue como tal, porque solo así se pueden conseguir cosas grandes”, dijo el guardameta.

González enfatizó en que gracias a la individualidades habían logrado un subtítulo, pero la esencia en el fútbol es otra y por eso la exigencia actual es consolidar una idea de juego pensada en grupo.

“Todos estamos claros en que el semestre pasado no fue el mejor, terminamos apelando a los hombres y no al colectivo. Eso algunas veces te da hasta para avanzar a semifinales, pero no es la forma en la que un equipo debería sobresalir, creo que debemos partir de un colectivo y esa es la intención que tiene el profe y todos estamos sincronizados en lograrlo”.

Y enfatizó: “Lo que queremos es que cuando nuestros hinchas, directivos o cualquier persona nos observen, vean un fútbol que nos caracterice y que en grupo nos lleve a alcanzar los objetivos que nos proponemos”.

Mejorar la parte física

Con la madurez que le da sumar 14 años como profesional y 36 de vida, David también se refirió a la preparación que adelantan con Germán Rodríguez. “No es fácil porque llevamos tres temporadas sin ese trabajo físico antes de la competencia, pero sabemos que es la mejor manera de prepararnos para lo que se viene. El profe ha combinado los trabajos físicos con algo de balón y estamos todos enfocados en hacer lo mejor”.

De esta manera el Poderoso arranca una nueva semana de trabajos de pretemporada, a la espera de la llegada de nuevas caras.

Cabe recordar que en este momento el cuadro escarlata es noveno en la reclasificación con 28 puntos, una de las tablas que da cupos para torneos internacionales y que está liderada por Millonarios con 50 unidades, casi el doble.

Así las cosas, la exigencia en el segundo semestre para los dirigidos por el barranquillero es alta. Deben sumar desde el inicio y buscar la séptima estrella, ya que el último título de liga fue en el 2016, es decir, casi seis torneos sin celebrar.

Esta semana también se espera que los directivos concreten la llegada de más refuerzos, luego de la presentación del volante argentino Adrián Arregui. Faltarían un central, un extremo, un volante creativo y un delantero .