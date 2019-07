“Soy el jugador del Medellín que más kilómetros recorre”: Andrés Ricaurte

En tiempos en los que la posibilidad de salir al exterior termina, muchas veces, desencadenando en el jugador una reacción desproporcionada hasta el punto de llegar a forzar su salida, en detrimento de los intereses del club y hasta de ellos mismos por lo poco planificado de la decisión, resulta ser una positiva excepción la tranquila reacción de Andrés Ricaurte al asumir la negativa del DIM de negociar su pase ante el interés del Tijuana de México.

Y lo es, además, porque el volante antioqueño está en su madurez deportiva, tiene cualidades para destacarse en el balompié mexicano y, entre otras cosas, ha sido objeto de críticas por parte de un sector de la afición, a pesar de ser, por números, uno de los jugadores eficientes del plantel.

Pero nada de esto se interpuso para que Ricaurte intente lograr nuevamente con el cuadro rojo los objetivos que lo desvelan.

Andrés, hubo mucho ruido alrededor del equipo en pretemporada. ¿esto los afecta de algún modo internamenente?

“Honestamente, no. Estamos totalmente tranquilos y con la convicción de lo que podemos lograr este semestre”.

No era fácil dejar ir una posibilidad como la de la salida al fútbol mexicano. Además era una reivindicación de una primera incursión fallida en el exterior, en Argentina...

“Yo estoy completamente comprometido con la institución. Cuando llegue la oportunidad, el momento correcto, lo haré. Creo que no se pueden forzar las situaciones y acá en Medellín realmente estoy feliz, convencido del proyecto”.

¿Cómo ha sido el engranaje con el cuerpo técnico? porque hablando de cosas que no se fuerzan, la química entre un grupo y un cuerpo técnico tampoco puede forzarse.

“Este cuerpo técnico es muy cercano. Prioriza mucho el componente humano. Aunque uno sabe que esto es fútbol profesional y a las personas se les mide en torno a la competencia, es fundamental encontrar personas como el profesor (Alexis Mendoza), amigables y respetuosas con cada uno de nosotros y nuestras opiniones”.

Usted ha sido objeto de críticas, pero siempre se ha mostrado muy receptivo con estas, aún cuando abiertamente se ha mostrado en desacuerdo con algunos de los comentarios que le dirigen los aficionados...

“A ver, esa apertura siempre hay que tenerla, porque en muchas situaciones las críticas son fundamentales para que las virtudes que tenemos mejoren y también para corregir los errores. Todo lo que sirva para crecer es bienvenido en todos los ámbitos de la vida. Ahora, las que son malintencionadas, pues se reciben con respeto, pero no se les da trascendencia”.

¿Entre estas últimas podrían considerarse esas que lo tildan como “pecho frío” o demás calificativos contra su estilo de juego?

“Yo soy respetuoso de cómo interpreta cada quien el fútbol. Pero si me dicen “pecho frío” porque supuestamente no corro en la cancha y yo, con evidencia de los números, soy el jugador del Medellín que más kilómetros recorre en cada partido, pues es claramente un concepto al cual no hay que pararle bolas”.

¿Cómo van los estudios, qué proyectos tiene en el futuro en ese aspecto?

“Ya terminé (carrera en administración de empresas). Ahora hay que seguir moviéndonos académicamente, tengo ganas de empezar la especialización y así seguir preparando el futuro”.

Sinceramente, ¿para qué está el DIM este semestre?

“Estamos en una institución donde el objetivo primordial es ser campeón. Pero para eso hay que recorrer un camino a partir de este domingo. Esperamos comenzar la senda, que además de buenos resultados, se haga con una gran propuesta futbolística”.