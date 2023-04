“Cuando tenía 11 años la guerrilla asesinó a mi padre y en ese momento preferí coger una bicicleta en vez de empuñar un arma”, así relata, con voz entrecortada, su inicio en el downhill Jorge Mario Jaramillo, un deportista manizaleño de 40 años que le ha dedicado gran parte de su vida a este deporte.

Si usted pregunta por las calles de Manizales por Jorge Mario, quizá nadie le dé razón, pues a Jaramillo lo conocen más por el apodo de Chigüiro.

“Un día yo vi en un almacén una bicicleta de doble suspensión, muy bacana y todos los días me quedaba mirando con ganas de poderla tener. Hasta que un mecánico que trabajaba en ese lugar me gritó: ‘venga Chigüiro, no sea tan tímido, y a partir de ese momento todo mundo me empezó a decir así”, cuenta.

Su inicio en esta disciplina de las bielas fue en 1997, cuando su madre, viuda, le regaló una bicicleta que en ese tiempo costaba 100.000 pesos. Chigüiro relata que esta era tan básica que en uno de sus primeros saltos la partió en dos.

En ese tiempo todo era muy empírico: ensayo y error. Con su buen ingenio improvisaba obstáculos, como rampas y puentes para atravesarlos: “Uno saltaba y se podía partir una mano y ahí iba aprendiendo a calcular las velocidades”.