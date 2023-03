El serbio avanzó a los cuartos de final de Dubái tras derrotar al neerlandés Tallon Griekspoor con parciales de 6-2 y 6-3. Venía de vencer al checo Tomas Machac por 6-3, 3-6 y 7-6 (1). Este jueves se medirá a Hubert Hurkacz (10:00 a.m., hora de Colombia).

Djokovic lidera el escalafón con 6.980 puntos, por los 6.780 del español Carlos Alcaraz que perdió la final de Río por problemas en una pierna y no estará en el Abierto de Acapulco.

La otra cara

Nadal, mientras tanto, confirmó que no podrá jugar los Máster 1.000 de Indian Wells y de Miami, por la lesión que arrastra desde enero.

“Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano”, escribió Nadal en su cuenta de Twitter.

“Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones”, agregó.

En el pasado Abierto de Australia, Nadal se lesionó el psoas ilíaco (músculo que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo) de la pierna izquierda, y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas.

Nadal y Djokovic están igualados con 22 triunfos de Gran Slam como los más ganadores de la historia del tenis