Es tan peligrosa la modalidad que practica (sin límites), que la Asociación Internacional Desarrollo de Apnea (AIDA, por sus siglas en francés) no avala los récord que se logren por los riesgos que conlleva ejercerla. “Si llego a sentir ansiedad o miedo a esa profundidad sencillamente me muero. Mientras se desciende simplemente se va focalizado en una ecualización perfecta para no dañar el pulmón ni el oído por la presión del agua, ya que voy a mucha velocidad, entre 1.5 y 1.7 metros por segundo”, dijo Muñoz, quien muchas veces, cuando se ha sumergido en el mar, ha hecho apnea con ballenas y hasta tiburones.

Advierte que lo que pasó en la Vuelta deja una gran enseñanza para todos, sobre todo a la Unión Ciclista Internacional para que a través de los comisarios de carrera dejen pasar a los carros que auxilian a los pedalistas. “Los reglamentos existen, pero también tiene que haber una coherencia según la situación del clima o de lo que sea pensando en el bienestar del deportista, debe existir una flexibilidad para no atentar contra la integridad física y de salud de la persona. Por seguridad esa etapa se hubiera podido neutralizar”, agregó Castaño, al añadir que, de seguir pedaleando, Colón tranquilamente hubiera podido sufrir un paro cardiaco.

“Me dicen que me quitaron la ropa, me cambiaron, pusieron cobijas, hasta me abrazaban para darme calor, yo no me acuerdo de nada... Cuando me estabilicé el dolor de cabeza era impresionante. Hubo mucho susto, además porque estaba respirando muy fuerte. Le doy gracias a Dios que no me pasó algo peor”, cuenta Colón, quien sí recuerda que durante la odisea que estaba viviendo ese día por el frío, le era incapaz de frenar la bicicleta.

Al irse de un lado hacia el otro, con riesgo de caer al asfalto, lo lograron neutralizar gracias a la reacción de su compañero Sebastián Castaño, quien desde la ventana del auto del Orgullo Paisa, se las arregló para cogerlo y detenerlo.

Casi cinco días después, y tras los permisos del personal médico de su elenco, volvió a entrenar con normalidad.

Lo acontecido en la Vuelta a Colombia, ganada por Fabio Duarte en Tunja, Boyacá, a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, hace recordar otros casos de deportistas que han estado en situaciones extremas, y que por la pasión que tienen por lo que hacen, sumado a su a responsabilidad, se esfuerzan para superar grandes retos.