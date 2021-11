Hay un Diego Armando Maradona para cada quien. El mío, por ejemplo, tiene dos cabezas: una fanfarrona, la otra entrañable. La primera habló los días previos al 5 de septiembre del 93, la fecha de cinco a cero en el Monumental. “Ellos no deben romper la historia. Debemos seguir como estamos: Argentina arriba, Colombia abajo y todo está bien”. Desde la tribuna asistió al derribo del imperio: al final del partido aplaudió de pie a la orquesta de Valderrama, Asprilla, Córdoba. No le quedó de otra. La segunda gritó como propio el testarazo de Yerry Mina en los minutos de cierre contra Inglaterra en Rusia 2018. La suerte no premió al onceno nacional en la ruleta de los penales. Pero dios —El Diego— sonrió.

***

En 2005, Diego volvió a la pantalla: por unos meses quedaron atrás las clínicas, el sobrepeso, la caminata al filo del abismo. Regresó en grande: Canal Trece le ofreció ser el conductor y estrella de “La noche del diez”, trece capítulos en los que pudo ser él, con sus risas, gustos naifs, humor popular y destello de grandeza. Antes de un show recibió en el camerino a Roberto Gómez Bolaño, el ídolo de su infancia. El momento lo registraron los productores: Claudia Villafañe —madre de Gianina y Dalma Maradona— con tono de adulto le contó al comediante el gusto de Diego por su serie: “Nosotros le queremos apagar el televisor porque cuando lo mira a usted no habla con nadie, no hace nada, solo mira El Chavo”. Al irse el mexicano para maquillaje, Diego celebró el encuentro con la sonrisa del niño ante el pastel de cumpleaños. Villafañe le dijo: “Sueño cumplido”.

En medio de mil flashes, la semana anterior Mavys Álvarez declaró ante la justicia argentina y los micrófonos de la prensa sobre el vínculo con el astro mientras este vivió en La Habana. En 2001, Diego la sedujo, la enamoró. Tras las horas de vino y rosas, el vínculo, según ella, se volvió una cárcel, un hades de droga y alcohol. “Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí”, narró Álvarez. Tal vez la imagen de doctor Jeckyll y míster Hyde sirva para entender tal contraste. La del devoto que besa una y otra vez las manos y mejillas del Papa Francisco —se reunieron el 12 de octubre de 2016— y la del depredador de mujeres. Tal vez la novela corte de Robert Louis Stevenson no ilumine nada.

Diego fue un nudo de contradicciones. Una deidad mortal. El niño pobre de Villa Fiorito —pueblo al sur del Gran Buenos Aires, poblada por migrantes italianos y gallegos— y el anciano magnate con una riqueza tasada en cien millones de dólares. El rebelde de izquierda —cercano a Fidel Castro, amigo de Hugo Chávez, compinche de Nicolás Maduro— y el capitalista feroz capaz de anunciar demandas al director italiano Paolo Sorrentino por titular su filme de Netflix “La mano de Dios” y cobrar entre diez y quince mil dólares por una entrevista. El adversario de la Fifa pero aliado de los jeques y de los nuevos zares de Rusia. Diego era una caja llena de fichas de distintos rompecabezas: quien pretenda comprenderlo sabrá que no hay diferencia entre el minotauro y el laberinto.

***

Los mitos son pases de magia: vuelven lo artificial —lo humano es cultura, artificio— en naturaleza. El filósofo francés Roland Barthes describe el mecanismo en un aparte de “Mitologías”. Allí dice: “El mito trastoca lo real, lo vacía de historia y lo llena de naturaleza”. Los mitos apelan al sentimiento y suceden fuera del tiempo de los relojes, se cristalizan en un instante de gloria, de éxtasis colectivo.

No importan sus kilos de más ni las denuncias de todo tipo contra él ni el escándalo de reconocer a sus vástagos por decreto de un juzgado ni la pobreza de los resultados deportivos al frente de la selección albiceleste ni... Para sus devotos, siempre será el barrilete cósmico que gambeteó a los ingleses y él solo, a punta de talento y picardía, cobró la afrenta de las Malvinas. Un fan suyo escribió: “Para los que crecieron como yo en los 80, era un superhéroe: uno creía que la fantasía existía. Nos puso a soñar”. Roberto “El negro” Fontanarrosa sintetizó el sentir de los maradonianos ante las fisuras del ídolo: “A mí no me interesa lo que hizo con su vida, sino lo que hizo con la mía”. La Universidad de Oxford contribuyó con la empresa: el 6 de noviembre de 1995 le concedió un premio de otro mundo, lo nombró “maestro inspirador de sueños”. Diego es un mito.

***