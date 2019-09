Maratón, cuarto de siglo “corriendo” en Medellín

Por julio césar acosta v.

La Maratón Medellín está de celebración, cumple sus bodas de plata y lo hace por lo alto con una participación masiva de más de 15 mil atletas inscritos para los 42, 21, 10 y 5 kilómetros.

Hoy, la actividad por los alrededores de La Alpujarra (Parque de Las Luces) se iniciará a las 5:00 a.m. con cierre de vías y una hora después tendrán la partida los 42 y 21 k.

Carrera internacional

1. Cinco países tienen representantes en las distancias largas del certamen: Kenia, Etiopía, Ecuador, Perú y Colombia. Todos estarán en la lucha por los puestos de honor en 21 y 42 kilómetros.

2. Los 15 mil cupos dispuestos por la organización se agotaron y la celebración contará con deportistas de 262 ciudades del país y de 48 capitales de todo el mundo.

3. Los participantes de la 42k pasarán por vías de Medellín, Envigado y Sabaneta.

4. Esta carrera internacional ha sufrido varias transformaciones: nació como cuarto de maratón (1994), en 1996 se convirtió en media maratón, en 2003 incluyó las distancias de 5 y 10K y en 2012 subió a 42 kilómetros.

5. Los llamados al triunfo en la élite de los 42k son los keniatas que en esta ocasión son Evans Kipcosgei Ruto, Daniel Aschenik Derese y Timothy Kipngetich Kemboi. En damas, la favorita es la etíope Ayelu Abebe Hordofa.

6. Los que deben figurar por Colombia, según los expertos en esta disciplina, son: Ossa Pajoy, Víctor Hugo Ocampo, Juan Carlos Cardona, William Naranjo, Germán Naranjo, Juan Esteban Arango, Yolanda Fernández, Aideth Anaya y Leidy Yohanna Tobón (venció en las dos primeras ediciones de la Maratón Medellín en 2012 y 2013).

7. Los lugares de vanguardia en los 21 kilómetros los buscarán los keniatas Joseph Kiprono Kiptum, Titus Kipjumba Mbishei, Cosmas Kipkoech Rotich y el peruano René Champi. Darán la pelea como locales Diego Colorado, Fabián Mauricio Hinestroza, Juan Carlos Hernández, Nicolás Herrera, José David Cardona (vencedor en 2012), Santiago Zerda Gaitán, Manuel Agudelo y Fidel Mauricio Quintero.

8. En damas, Tigist Teshome Ayunu, de Etiopía, es la gran favorita, al lado de Naomi Nduta Njiiri (Kenia), Diana Judith Landi (Ecuador –ganó en 2017–), Zaida Dina Ramos (Perú). Por las locales están Carolina Tabares, Ana Milena Orjuela, María Fernanda Montoya, Milena Restrepo y Kellys Arias.

9. Se espera una premiación por encima de los 100 millones de pesos. Los ganadores el año pasado en 21 y 42k recibieron 20 millones cada uno. Se premiará en todas las categorías.

10. Etiopía fue el país de mayores logros el año pasado, con triunfos de tres de sus corredores. La Maratón fue dominada por Habtanu Wegi (2:18.18) y Tiguist Ayanu (2:39.04). En la Media, Yeshi Chekole mantuvo la hegemonía para las damas (1:11.23) y en varones el keniata Daniel Muindi desbarató el monopolio al vencer con 1:03.45.

11. La hora de salida para los de 21 y 42k es a las 6:00 a.m. del Parque de Las Luces, también sitio de meta; 8:15 a.m. para 10k y 9:15 a.m. 5K.

12. Si piensa en participar, antes de tomar la partida debe ser evaluado por un médico especializado en el área de deporte en los siguientes casos: enfermedades del corazón, dolores de pecho, desmayos, palpitaciones, presión arterial alta, asma o convulsiones que no estén bajo control y tratamiento; dudas sobre su condición física, lesiones recientes o no estar preparado con la debida regularidad n