“La persistencia es una cosa impresionante y ha marcado mucho mi vida, siempre he pensado que estar en la Selección Colombia es un privilegio muy grande porque en la disputa por un cupo tienes que emular a muchas campeonas mundiales que son referentes como Jersy Puello, Geiny Pájaro y Cecilia Baena. Me gusta ver los videos de las pruebas para ver cómo lo hacían ellas, sus movimientos, descubrir cómo ganaban, cómo competían”, enfatiza la samaria que en Paraguay se colgó el oro en los 500 metros.

“Mi historia es muy linda, mis papás son deportistas de toda la vida, dos baloncestistas que siempre nos inculcaron disciplina. Yo salí con esa vena deportiva y desde los cinco años empecé a jugar tenis, iba a natación, patinaje y baloncesto al mismo tiempo, quería explorar a ver dónde me sentía mejor. Finalmente me quedé sobre las ruedas”, comenta.

Días duros

María Fernanda pasó momentos duros, días de dolor que la hicieron pensar en tirar la toalla. “Tuve una lesión en la espalda baja, me apareció una pequeña masa que me estaba empezando a crecer entre los discos de la columna, algo que me ocasionaba mucho dolor sobre todo cuando hacía rutinas de pesas y ciclismo, por lo que me tocó cambiar los planes de entrenamiento”, recuerda Timms.

Luego sufrió de los aductores y el año pasado, dos semanas antes del Mundial, sufrió un esguince grado dos en el tobillo izquierdo y por poco se pierde esa competencia.

Finalmente y gracias al tratamiento médico y el trabajo de las fisioterapeutas pudo competir y ganó un oro y dos platas.

Ahora, en el proceso de renovación que vive la Selección, María Fernanda es una de las llamadas a ser referente, líder del equipo de velocidad y eso le gusta. Quiere dejar un legado. Deseo que la gente me recuerde como esa deportista que siempre luchó, que nunca desistió, porque es algo que me han enseñado en mi casa. Mi mamá, que con ejemplos cotidianos me hace ser consciente de que no puedo abandonar las cosas importantes de mi vida antes de luchar, de darlo todo”.