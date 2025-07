Medallistas olímpicos reclaman el olvido del Gobierno Petro hacia el deporte

Carlos Mario Oquendo, medallista en Londres 2012 y quien ha trabajado con el Ministerio como embajador deportivo, sostuvo que, además de sentir dolor y rabia por los recortes que se han hecho al deporte, percibe que el Gobierno no es coherente. Esto, porque mientras busca fomentar en los colegios la educación física y la ampliación de la actividad física, el Presidente decide hacer recortes que afectan no solo ese fomento deportivo, sino el ciclo del mismo, al no programar recursos para los deportistas de alto rendimiento ni para la adecuación o mantenimiento de la infraestructura deportiva.

En un video publicado en Instagram, el gimnasta Ángel Barajas, medallista olímpico de Colombia en París 2024, le envió un mensaje al jefe de Estado:

“Le extiendo la invitación a Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente, para así tener una muy buena preparación y mantener competencias de buena calidad”, dijo Barajas, haciendo alusión a la ilusión de los deportistas de cara a un nuevo ciclo olímpico con miras a la clasificación a los Juegos de Los Ángeles 2028.

“Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, agregó el atleta cucuteño, quien ha sostenido que no habla solo por él, sino también “por una generación de atletas que sueña con llegar lejos, pero que entrena con sacrificios inmensos”, concluyó el joven de 18 años, quien es el primer gimnasta medallista olímpico en la historia del país.