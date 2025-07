“Hemos adelantado conversaciones con las directivas del Hospital y manifiestan no tener recursos para cubrir estas deudas por falta de pago de las EPS , razón por la cual estos servicios mencionados anteriormente se suspenderán el 31 de julio de 2025 a las 7:00 a.m.", comentó la carta. Lea también: Cáncer de hígado: científicos alertan que el 50 % de los casos podrían prevenirse

“Dicha prestación de servicios se reactivará una vez se cumpla con los tiempos contractuales de pago", cerró la carta.

En diálogo con Teleantioquia Noticias, Bustamante dio más detalles de esta grave situación que no solo deja a los pacientes en el garete, sino que refleja la precaria situación económica del personal médico, que hasta ahora tiene nóminas "embolatadas". El vocero dio a entender que el asunto no es un capricho, sino que es de suma gravedad, toda vez que, por ejemplo, un profesional de la salud que no tenga su seguridad social cubierta simplemente no puede trabajar dados los riesgos que corre en su labor.