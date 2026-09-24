“La Carrera de las Rosas tiene como propósito honrar a las mujeres, que cada vez sean más las que lleguen a tiempo al diagnóstico”: directora de Grupo JAO

El running con sentido social sigue siendo protagonista en el departamento de Antioquia y ahora con un objetivo más allá de llegar a una meta. El próximo domingo 27 de septiembre, Medellín será el escenario de cierre para la gira nacional de la Carrera de las Rosas 2026, tras su paso por Bogotá y Barranquilla.
Organizado por la Fundación AlmaRosa y Grupo JAO, este evento masivo y deportivo busca reunir a miles de personas para promover la detección temprana del cáncer de mama y homenajear la vida de las mujeres que luchan y han luchado contra esta enfermedad.
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En conversación con EL COLOMBIANO, la directora de Grupo JAO, Cristy Martínez, reveló todos los detalles y novedades de esta carrera con sentido social que lleva más de 10 años llevando alegría, lucha y esperanza por las calles de Medellín y Colombia, en honor a las mujeres guerreras del país.