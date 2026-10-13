Netflix transmitirá los 104 partidos del Mundial 2030 en España

La plataforma de ‘streaming’ Netflix anunció este martes haber adquirido los derechos de retransmisión para España y Andorra del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Netflix ofrecerá los 104 partidos de la competición y podrá verse un partido gratis en cada jornada, precisó la plataforma en un comunicado.

“Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país”, añadió Netflix.

La plataforma tiene previsto dar a conocer más adelante los detalles para este acuerdo con una televisión nacional que permita a los españoles ver los encuentros de su selección.