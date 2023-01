“Vamos, vamos Matías, dale a esa bola. Hazlo con confianza que eres muy bueno. Yo creo en ti”, le grita Milan con su tierna voz de niño a su hermano.

Pero no lo hace desde las gradas del escenario, sino desde adentro de la cancha. En cada partido que ha disputado Astros en el torneo, Milan se para al lado de Delio García, el entrenador del equipo e incluso, en algunos momentos del encuentro, el niño toma el papel de mánager.

Le da indicaciones a los jugadores que están dentro del terreno de juego. Les dice cómo pararse. Se desespera cuando no le hacen caso o las jugadas no le salen al equipo. Se coge la cabeza si van perdiendo. Tira la gorra contra el suelo como con rabia cuando uno de los deportistas no logra pasar la base y queda ponchado. Grita todo el tiempo que dura el encuentro.

“Todo lo que hace Milan es natural. Si uno le dice que haga algo para grabar un video simplemente no le sale”, comentó Mariana Castellanos, su mamá.