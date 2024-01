Sin embargo, esta no es la primera vez que Colombia pierde la opción de organizar un evento deportivo de talla mundial. De hecho hay por lo menos dos antecedentes en los que sucedió algo similar. Ambos fueron en torneos de fútbol.

No hubo inversión de parte de las entidades públicas ni siquiera durante la administración de Julio César Turbay, que fue presidente entre 1978 y 1982.

Pero después, debido a los cambios políticos que hubo en la época (se pasó del gobierno conservador de Misael Pastrana al liberal de Alfonso López Michelsen) , además de la convulsa situación social que se vivió en el país con los Paros Cívicos, llevaron a que durante el final de la década del 70 no se avanzara en la realización de las obras.

No obstante, no se consiguieron los recursos y solo se lograron hacer las obras de los estadios Metropolitano de Barranquilla y Pascual Guerrero de Cali. En octubre de 1982, después de que se terminó el Mundial que se jugó en España, el entonces presidente, Belisario Betancur, anunció que el país renunciaba a ser el organizador del evento porque no tenía la capacidad para cumplir con los requisitos de infraestructura que le exigió el ente del fútbol.

Entre los requisitos que le pedían al país para organizar la Copa del Mundo estaban: tener 12 estadios con capacidad de 40.000 espectadores, 4 para 60.000 y 2 para 80.000. También que se congelaran las tarifas hoteleras en moneda nacional para los miembros de la Fifa, la libre circulación de moneda extranjera en el país, una red ferroviaria que permitiera comunicar las sedes y una de carreteras por la que los aficionados se pudieran desplazar con facilidad.

Nada de eso se logró y al final, después de la decisión de Betancur, el torneo se jugó en territorio manito, donde Argentina consiguió su segundo título de la Copa del Mundo de la mano de Diego Maradona.