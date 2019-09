A Yuberjen Martínez sí le pesa cambio de división

Hasta la tercera ronda del Mundial de boxeo llegaron las ilusiones de Colombia en la cita que se disputa en Ekaterimburgo, Rusia.

El antioqueño Yuberjen Martínez, quien hizo tránsito de división al pasar de los 49 kilogramos a los 52, perdió ante el kazajo Saken Bibossinov; mientras que el vallecaucano José Viáfara cayó ante el armenio Hovhannes Bachkov. Ambos combates definidos por unanimidad (5-0).

Yuber, nacido en Turbo hace 27 años y considerado el mejor pugilista amateur del país en el último lustro, como lo respaldan su plata en los Olímpicos de Río-2016 y el bronce en el Mundial de Hamburgo-2017, no se ve tan cómodo tras el cambio obligado tras la determinación de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado de modificar los pesos, eliminando el de 49 kg. ¿Le cuesta adaptarse mirando a Tokio-2020?

El antioqueño Beibis Mendoza, cuarto en Olímpicos de Atlanta-96 y dos veces campeón mundial de la AMB en los 48 kg, expresa que el desafío para Martínez será mayor.

“Dará ventaja hasta que no se acostumbre al trabajo que debe hacer en cuanto fortalecimiento y aumento de su masa muscular, ya que hay boxeadores que vienen bajando de 56 kilos; mientras que con él pasa lo contrario. Se debe adaptar; los demás ya están habituados a la división”, comenta Mendoza.

Y agrega: “Se tiene que preparar para ser más fuerte y veloz, pero es un hombre que sorprende”, apunta Mendoza

Abelardo Parra, orientador de la Selección Antioquia, señala que “el cambio que le tocó hacer a Yuberjen no le viene bien. Primero porque se le presentó en el año que es clasificatorio a Olímpicos. Segundo, debido a que tendrá que adaptarse a un peso que no le favorece, ya que si se observa, desde su conformación ósea, no está preparado biológicamente para esa división. Se le dificultará ya que requiere masa muscular”.