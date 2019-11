Abanderada respondió con oro en marcha

El sol no la tenía intranquila, pues Sandra Lorena Arenas ya está enseñada en correr bajo inclementes temperaturas; sin embargo, al final confesó que, en las últimas dos vueltas al circuito que rodeaba las playas de Marbella, sintió perder la fuerza y un mareo la acompañó en los cuatro kilómetros finales de los 20 que disputó. No obstante, ganó el oro.

La competencia, que arrancó a las 6:20 de la mañana, fue tranquila en los primeros 16 kilómetros y el grupo de cinco competidoras siempre estuvo compacto, pese al sol ardiente y una intensa humedad que las exigió al máximo.

A cuatro vueltas del final, Sandra apuró el paso, sin perder el estilo de la marcha y tomó una ventaja de casi 30 metros. Así se mantuvo hasta el cierre, segura, firme y con la convicción de ganar, pues más que el oro, llevaba a cuestas la responsabilidad de responder con un triunfo el privilegio de ser la abanderada de Antioquia.

Con un tiempo de 1:46,34 superó a Sandra Viviana Galvis, de Cundinamarca y a Carolina Mariño, de Boyacá, quienes marcaron 1:46,53 y 1:46,58, plata y bronce, respectivamente.

“Estoy muy feliz de ratificar mi tercer título en Juegos Nacionales, tenía un compromiso muy grande por ser la abanderada, pero he cumplido, y siento gran satisfacción de brindar un oro, ahora que estamos en esa linda disputa por el primer lugar. Ser la medalla cien para mi delegación me da mucha alegría, espero que todos sigamos así, dándolo todo por dejar en alto nuestra región”.

Algo que no fue fácil, pues a falta de dos vueltas, le tocó acudir a la ayuda Divina para superar los mareos.

“No me sentía bien y pensaba: ‘Dios mío dame las fuerzas para terminar, para cruzar la meta’, le dije al médico que me sentía mareada, pero me eché mucha agua helada y empecé a pedirle a Dios que me dejara terminar. Y, bueno, finalmente llegue y estoy feliz con esta medalla”, contó.

La atleta, que termina con Juegos Nacionales su año de competencias, ahora espera descansar unos días para luego empezar la preparación con miras a los Olímpicos de Tokio-2020, evento al que ya está clasificada.

“Ya sigue la preparación general para los Olímpicos, tengo que reunirme con mi entrenador, quien es el responsable de hacer la programación no solo lo físico sino de las competencias preparatorias para Tokio”, concluyó la nacida en Risaralda, pero que compite por el departamento.

Además del cupo a las olimpiadas, Sandra viene de ser campeona en los Juegos Panamericanos de Lima, competencia en la que impuso récord nacional y panamericano con 1:28,03. También ocupó el quinto lugar en la prueba que se desarrolló en el Mundial de Doha, Catar.

En la rama masculina, el departamento estuvo representado por Santiago Gómez, quien fue cuarto y se desplomó producto del esfuerzo.

El ganador fue Manuel Esteban Soto, de Bogotá, seguido por Jhon Castañeda, del Meta y Juan José Soto, de la Capital.

Hoy continuarán las pruebas del deporte base en la pista Campo Elías Gutiérrez, con varios antioqueños que esperan seguir aportando oros a la región.