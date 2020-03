Aleja y Cata, fuentes de inspiración para las Tucanes

Alejandra cuenta que llegó a la nación ibérica después de jugar los Olímpicos de Río-2016.

“Conocí a José Miguel Gorrotxateg (trabaja para Rugby Europe como rugby services manager) y me dijo que si me gustaría vivir la experiencia del ruby quinces en España y me fui sin pensarlo”.

Cuando llegó se encontró con una estructura extraordinaria. “Es un nivel abismal, nos llevan 10 o 20 años más de desarrollo, así que he aprendido mucho, hay equipos de mujeres por montones, he crecido bastante y también ayudo a que ellos conozcan la competitividad que tenemos en Colombia”.

Alejandra, además, hace parte del Comité Femenino Mundial de la World Rugby, que es en esa disciplina lo que la Fifa representa en el fútbol.

“Somos cuatro mujeres que prestamos asesorías para ayudar en el desarrollo, dar nuevas ideas, y ahora se me abrieron un montón de puertas; también soy cónsul de la World Rugby y la idea es seguir abriendo espacios para el futuro del rugby nacional”.