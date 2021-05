Desde los 3 años, Michelle Schmid Medina se involucró en el patinaje y aunque pasó por gimnasia, natación, atletismo y voleibol, la pasión y la alegría que le producía patinar la llevó a elegir esta disciplina por encima de las demás.

Lo que arrancó como un deporte de familia, ya que su hermana mayor fue la primera en iniciarse en el patinaje, se convirtió en el día a día para Michelle, quien se dejó seducir por el brillo de los vestidos, el maquillaje y los peinados que le veía a sus compañeras más grandes.

“Nosotras estábamos en la escuela de formación de patinaje, pasamos por las modalidades (carreras, artística, hockey linea y hockey patín) y cuando nos tocó escoger yo me incline más por la que tenía los vestidos bonitos, mi hermana en cambio se quedó en carreras”, recuerda Michelle, quien acaba de ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano que se disputó en Ecuador.

De esta manera su base de formación y primeros pasos en el patinaje artístico los dio bajo la orientación del técnico Nelson Montoya, y desde hace tres años y medio pasó a hacer parte del grupo de patinadoras que orienta la deportista Astrid Carolina Báez.

“Admiro mucho a Carolina, ella hace las dos modalidades que a mí me gustan: figuras y libre, ha representado a Colombia en el mundo y es muy dedicada en sus entrenamientos, tiene mucho conocimiento y nos transmite eso muy bien, siento que con ella he avanzado bastante y eso me tiene feliz”, sostuvo la juvenil deportista.

Carolina por su parte, exalta en Michelle la dedicación, disciplina, responsabilidad y la manera tan acertada como recibe las sugerencias.

“Con Michelle llevamos un proceso muy bonito de muchos avances, porque empezó con Nelson y luego me pidió que le ayudara para cumplir sus objetivos y mejorar la técnica, fue así como decidimos intensificar los entrenamientos, con jornadas más largas, dos veces al día, durante más o menos cuatro o más horas diarias”, expone Báez.

También resalta que todo esto le ha permitido mejorar mucho la técnica y también en la parte del refuerzo mental, que ha sido vital para sus rutinas mejoren y para que fuera más constante en figuras, comenta Carolina.