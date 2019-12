TAS cerró el caso contra el entrenador antioqueño Miguel Tobón

El entrenador de tenis antioqueño Miguel Tobón, logró cerrar el 2019 con la exitosa defensa de su nombre, luego de que el TAS clausurara el caso por una presunta falla disciplinaria.

En mayo del presente año, la TIU (Unidad Integral en el Tenis) había sancionado a con 12 meses de suspensión y una multa 20.000 dólares al exjugador colombiano, al acusarlo de vender wild cards (invitaciones) para jugar diferentes torneos en 2017.

Sin embargo, el caso fue elevado al TAS (Tribunal de Arbitaje Deportivo), que resolvió cerrarlo “sin condena para las partes” y de esta forma, el entrenador antioqueño quedó exonerado completamente.

“Me siento tranquilo. No fue una etapa fácil, pero siempre he estado convencido de lo que hago. Las cosas quedaron así (...) Lo importante es que esta situación no se repita”, manifestó Tobón, quien durante su carrera como jugador tuvo una destacada representación del país, sobre todo en Copa Davis, formando equipo, principalmente, con Mauricio Hadad.

Tobón, de 51 años, cumple actualmente con una importante labor como entrenador y se encuentra radicado en Estados Unidos.