Break dance: de las calles, a los Olímpicos

No obstante, pese a que la organización de los Juegos de 2024 ya cuenta con esta disciplina dentro de su programa, su admisión es de forma provisional, ya que solo hasta diciembre de 2020, el Comité decidirá si suma esas cuatro nuevas disciplinas a los 28 deportes que ya forman parte de los Olímpicos.

“El break dance es tan creativo como espectacular, es orientado hacia los jóvenes y completamente en línea con nuestra visión: organizar unos Juegos más urbanos”, comento Estanguet durante la presentación de la propuesta que también agrupa otras disciplinas como el skateboarding, el surf y la escalada. No obstante, estos tres últimos deportes ya entraron en el programa olímpico para Tokio-2020, junto al karate y el béisbol, y repetirián en las siguientes justas.

Respecto a esto, el director de Deportes de París 2024, Jean Philippe Gatien, señaló a medios de su país que en su decisión consideraron “elegir los deportes invitados en función de elementos innovadores, creativos y que rompan con los códigos existentes”.

“Entendemos la situación de desesperación de algunas federaciones, no solo del karate sino también del squash, pero hemos preferido estos deportes que conectan con una cultura urbana y joven”, puntualizó Gatien.

En Colombia, el debate se genera por la no inclusión del patinaje, disciplina que al igual que el break dance (ver recuadro), ya apareció en los Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y en el que el país ganó dos medallas de oro con Gabriela Rueda y Jhonny Angulo en la prueba del ómnium (sumatoria de puntos tras correr 500, 1.000 y 5.000 metros).

“Creímos que con la inclusión del patinaje en los Olímpicos juveniles, por fin se había abierto la posibilidad de tenerlos en los Juegos de verano”, comentó Alberto Herrera, presidente de la Federación Colombiana de Patinaje.

El dirigente agregó que “no conocemos la razón de fondo por la que el patinaje no es considerado deporte olímpico; pensamos que el no contar con un patrocinador mundial fuerte que respalde económicamente, que la falta de masificación o que las modalidades de ruta y pista compitan en el mismo escenario, podrían ser las causas de que aún no estemos incluidos”.