“Creo que Sébastien (Loeb) ha tenido un problema con el coche, así que hemos ido más tranquilos sin correr riesgos. Estoy contento de terminar el día sin problemas, mañana será una etapa muy larga y hay que ser prudentes. No me sorprende el tiempo de Carlos porque hemos ido muy despacio. El gran rival es Sébastien Loeb, no Carlos Sainz porque va muy por detrás”, apuntó Al-Attiyah.

“No sé muy bien cuánto tiempo ha perdido Séb, pero ahora el objetivo es controlar el rally. No es fácil hacer predicciones, porque, aunque haya menos rivales que controlar este año, el Dakar siempre es el Dakar. Este miércoles será una de las etapas más largas y abrir pista no será la mejor posición”, complementó.

Al Attiyah lidera la general de coches tras la tercera etapa con 37,40 de ventaja sobre un Loeb que sufrió dos pinchazos que le lastraron durante el tramo cronometrado (especial) de este martes.