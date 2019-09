“Competí al todo o al nada, estoy tranquilo”

Si algo le taladra en el cerebro a Luis Javier Mosquera es haber ganado la medalla de bronce de los pasados Juegos Olímpicos fuera de la tarima. Y aunque advierte que si bien fue merecida la entrega que le hizo el Comité Olímpico Internacional, al castigar al pesista que fue tercero en ese torneo de Río de Janeiro, tres años atrás, al dar positivo en el control al dopaje, es preferible hacerlo en el podio.

“Veía muy lejos mi participación en Tokio (Olímpicos del año venidero) compitiendo en la división de los 73 kilogramos en la que estaba. Sin embargo, los resultados que acabo de obtener en este Mundial me devuelven la tranquilidad y la certeza de que puedo clasificar en los 67”, manifestó “Mosquerita”, como es conocido, en diálogo con EL COLOMBIANO tras ubicarse quinto en los 67 kilogramos con ejercicios de 145 alzados en la arrancada, 175 en envión y un total de 320, muy distante de su mejor marca (155-183-338) lograda en Río, interviniendo en los 69 kg.

Antes del Mundial de Tailandia registra 4 torneos internacionales en los 73 y, previo, 8 certámenes más en los 69, división que ya no existe. Entonces, el sacrificio es enorme para dar ese peso, está bajando 6 kilos...

“Tenía que hacerlo, por mí, mi familia y por el sueño de ser medallista olímpico. Es, realmente, un sacrificio si estás acostumbrado a un determinado peso, pero yo vengo de los 69, aunque mi peso natural siempre ha sido 67. Así que volver a él es una decisión tomada conscientemente”.

Y, entonces, ¿qué pasó para “volarse” hasta los 73 y comenzar a dar ventajas con halteros de esa división?

“Después de la lesión sufrida hace dos años, regresé y empecé a comer demasiado, parecía un carro de basura tragando todo, me estaba matando, incluso llegué a subir a los 75. Con la determinación de bajar, volví a ser el mismo Luis Javier Mosquera, en rapidez y técnica. Siempre he sido de contextura delgada. Es comer menos, cuidarse más y trabajar en mi peso ideal”.

¿Qué piensa de esas marcas y del quinto lugar en este Mundial?

“Estoy tranquilo. Mis resultados me aproximan a Tokio. El sueño está intacto. Quiero sentir esa sensación de pelear una medalla en la tarima. A pesar de las dificultades durante la competencia (dos intentos fallidos en arranque y otros dos en envión), se pudo lograr un quinto lugar en mi debut en esta nueva división. Competí al todo o al nada porque vi que podía ganar una medalla. Arriesgué. A veces se logra, a veces no, pero me siento satisfecho”.

Sigue siendo el arranque el dolor de cabeza de los colombianos, usted no fue la excepción, se dan muchas ventajas...

“Puedo decir que soy uno de los mejores arranquistas del mundo. Peleo de igual a igual. Pero así es el deporte. Son momentos que se dan en la competencia. Hay que seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos”.

¿Qué trabajar, entonces, para evitar tantos intentos fallidos y así se tengan que hacer esfuerzos mayúsculos en ese juego de las estrategias de los pesos?

“Todo es un aprendizaje, es sacar lo mejor a cada error. Llevo un mes en esta división y creo que, hasta ahora, lo voy haciendo bien. Primero, acoplarme a los 67, tengo toda la mente y el cuerpo puestos en realizar unos grandes Olímpicos. Segundo, seguir pensando en que se puede, pues mi frase es ‘nunca rendirse’”.

Finalmente, ¿qué le reportó estar en competencia con Óscar Figueroa, siente presión?

“Es una motivación de más saber que estoy compitiendo contra él que es un referente mundial. Es una bonita prueba en la que cada quien lucha por dar lo mejor, y superarse”.