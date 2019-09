Cris dejó su corazón en La Sierra

¿Qué la motivó a venir a Medellín y más a compartir con estos pequeños?

“He tenido la oportunidad de entrenar con Sabina Mazo y ella me habló de David González y la labor que hacía con su academia Muay Thai Medellín de ayudar a la comunidad y me sentí identificada. Ya lo he hecho en Brasil. Alguna vez también aproveché una ida al África para regalarles, a los chicos, 10 sacos de boxeo que les permitía ir dotando su gimnasio. Estas cosas alejan a los niños de las calles, las drogas y la violencia”.



¿Qué le pareció la ciudad?

“Lo más importante son sus personas, hay mucha amabilidad, son muy serviciales”.

¿Hasta dónde cree que puede llegar Sabina en la UFC?

“Es muy determinada, fuerte mentalmente, quiere aprender siempre, mejorar. No renuncia a crecer como profesional, ella ha aprovechado las oportunidades y tiene todo para llegar muy lejos”.



¿Hacia dónde va su carrera a estas alturas?

“Firmé contrato con Bellator MMA, me estoy recuperando de un tratamiento físico, estoy feliz; espero pelear pronto”.

¿Qué es lo mejor de las artes marciales mixtas?

“Antes jugué voleibol, fútbol, balonmano, pero desde los 9 años empecé a entrenar y creo que es una disciplina que muestra la lucha para salir adelante, que se compara con lo que uno vive a diario en su vida personal, en la que te caes pero siempre hay que levantarse e ir hacia adelante”.