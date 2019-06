Daniel Restrepo, nuevo director de Centro de Alto Rendimiento de Fedegolf

El antioqueño Daniel Restrepo es el nuevo Director del Centro de Alto Rendimiento de Golf, el escenario público regentado por la Fedegolf en la capital de la República.

Restrepo llega con el objetivo de mantener y potenciar los servicios y proyectos vigentes de la Fedegolf así como gestionar nuevas iniciativas al interior de este polo de desarrollo de esta disciplina en Colombia.

Daniel retomará las iniciativas y programas que consolidó Javier Chaparro, el cual asumirá igualmente un nuevo cargo al interior del ente rector nacional, como parte de los cambios para mejorar el portafolio de servicios para los clubes y jugadores del país.

“Toda la vida mi pasión ha sido el golf, desde que empecé como aficionado en El Rodeo hace años. Tuve un paso por el golf profesional y posteriormente me concentré en la enseñanza. Esto es lo que me ha apasionado siempre y me emociona mucho el poder asumir ahora este nuevo reto”, sostuvo Restrepo.

Tiene experiencia, que consiguió en la International Junior Golf Academy en Orlando (La Florida), en la que se especializó en el rol de ‘Golf Management’.

A su regreso al país trabajó con el club El Rodeo, llegando a ser el director de las Escuelas Infantiles de dicho establecimiento.

Ese buen desempeño llamó la atención de la academia de La Planicie en Lima (Perú), club al que se vinculó en los últimos meses. “Estando en Perú recibí este ofrecimiento de la Fedegolf y no lo dudé: trabajar con la Federación de Golf de tu país es algo que uno sueña siempre”, comentó .

Sus actividades como director no lo apartarán de todas maneras de la enseñanza, la cual ejercerá en la capital colombiana.