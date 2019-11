El oro, el metal que más lució Tatiana

“Todavía no sé que tipo de empresa forme pero la idea es capacitarme para, a futuro, tener mi propio negocio relacionado con el deporte y con el canotaje, que es mi vida. Por ahora no me he visto como entrenadora, pero seguro siempre estaré ligada al deporte porque es lo que más disfruto”, sostuvo la atleta de 29 años de edad.

En la celebración del título en canotaje lució, junto a sus compañeras de equipo, la bandera de Guatapé, en honor al municipio en el que prácticamente viven, pues pasan mucho tiempo en el embalse de la localidad perfeccionando la técnica, entrenando para mejorar el nivel porque es el lugar donde han encontrado todo para potencializar su pasión por esta disciplina.

El nivel mostrado en Cartagena la motiva para seguir con su proyección a Olímpicos, pues espera estar en su máxima potencia para el Preolímpico en el que buscará la clasificación a las justas.

“Sería un sueño hecho realidad, para eso estamos trabajando fuerte, haber logrado este título en los Nacionales, en los que el nivel y la competencia son tan parejos, nos da un plus y un impulso para seguir luchando y entrenando con la mira puesta en una nueva y gran meta: la clasificación a Tokio-2020”.

Pero, en medio de la competencia, el análisis de las condiciones del clima, el oleaje y sus rivales, Tatiana contó con una fuerza extra, que llegó desde Medellín para impulsarla en cada jornada.

Cada uno de los oros alcanzados al igual que el título general, lo pudo celebrar junto a las personas más importantes de su vida, su mamá Ángela María Rúa, su tía Mery y sus suegros Martha Cecilia Díaz y Jairo de Jesús Serna, quienes viajaron para acompañarla.

A su regreso al hotel de concentración de Antioquia, la atleta y sus compañeros recibieron el reconocimiento de toda la delegación por el buen desempeño, ya que junto a natación artística, se consolidaron como los ganadores generales de estas dos disciplinas