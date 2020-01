El porrismo dejó otra vez su sello en el Festival de Festivales

Lucas Hoyos cambió el dolor por la medalla

Termina la final de dobles masculino y una raqueta vuela por los aires. Un chico de 12 años grita con furia y, con evidentes rasgos de dolor, abraza a su compañero, con quien acaba de coronarse campeón del Babytenis.

Su nombre es Lucas Hoyos, tenista del Inder de Envigado, quien durante todo el juego no dejó de tocarse el hombro que se golpeó en la final que disputó poco antes, en sencillos.

“Sabía que iba a tener un día difícil. Tenía que jugar dos finales y en la primera me caí muy duro sobre el hombro y me empezó a doler. Estaba perdiendo ese partido y saqué fuerzas de donde no las tenía, ignoré el dolor y me dediqué a jugar. Quería ganar”, narra el valiente tenista quien en esta edición del Festival dejó su marca de valentía.

Cortesía Los Paisitas. Yeison Velásquez.