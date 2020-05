Este es el panorama de Eléider, camino a la reconquista

Muchos boxeadores que han sido campeones, malgastaron y luego se vieron sin dinero, por esa época. El tema económico pesa, máxime si no hay peleas, ¿cómo hace, si ha tenido la disciplina de los ahorros y alejar los “amigotes” que caen como gallinazos?

“Mi pensamiento siempre ha sido el mismo. Y aunque no he tenido las grandes fortunas de otros, sí he sabido llevar lo que me gano. No es fácil ganarse la vida a punta de golpes, así que no se puede malgastar ni hacer inversiones a la loca y sin conocer del tema. Quieto en primera”.

¿Si esta consciente de los malos negocios de muchos de sus colegas y de la ruina a que han llegado?

“Total. Y es triste que no hayan tenido quién los oriente bien. En mi caso yo siempre estoy pendiente de lo mío y no hacer locuras, tengo familia. Siempre he dicho que soy malo para los negocios y que solo uno aprecia lo que tiene o ha conseguido con mucho esfuerzo; por eso tengo mis ahorritos”.