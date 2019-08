En Las Vegas, María José toca la gloria mundialista

Viviendo un sueño. Así está la bolichera María José Rodríguez tras consagrarse campeona mundial de bolos en Las Vegas.

“Aún no me lo creo”, dice emocionada, con sonrisa nerviosa que refleja lo que está experimentando. El sueño que tenía desde niña se convirtió en realidad, en un torneo reñido en el que la sueca Joline Persson Planefors y la estadounidense Shannon O’Keefe dieron la pelea.

“La emoción es indescriptible, nada se compara con representar a Colombia, es una responsabilidad enorme y una felicidad infinita”, resalta María José, quien ayer trató de descansar un poco, ya que hoy estará de nuevo en competencia, esta vez, para disputar las medallas de dobles y tríos.

“La competencia no fue fácil porque las rivales también son muy buenas, así que traté de manejar las cosas con calma, ya que en la definición individual me aceleré y terminé quinta, no quería que me volviera a pasar. En el séptimo lanzamiento de la última línea Clara (Juliana Guerrero) me felicitó y yo le dije, esperemos que termine porque también estábamos luchando por el título del equipo”.

Pero, además de la tensión de la competencia, María José tiene otra situación que la inquieta por estos días, pues avanza en los preparativos de su boda, con el bolichero estadounidense Nathan Bohr, con quien lleva 6 años.

“En competencia trato es de estar concentrada en el juego, pero en casa, mi mamá y mi suegra, avanzan en los preparativos del matrimonio que se hará acá en Estados Unidos el 12 de octubre. Será algo sencillo y muy familiar”, expresó.

María José está radicada en EE. UU. hace 11 años, se graduó en Mercadeo y Administración de Empresas y realizó una especialización en Finanzas y Contaduría.

Aunque inicialmente también jugaba golf, pero luego de perder en una Gira de Occidente en Cali, decidió concentrarse en los bolos, pero en sus ratos libres le gusta jugar golf, pues nunca perdió la pasión por ese deporte.

En una semana viajará a jugar a Tailandia y en noviembre, estará con Antioquia en Juegos Nacionales acompañada por su esposo, quien será entrenador de los paisas.

Hoy, antes de ir a disputar la final, seguro escuchará música, ya que es una de las cosas que disfruta antes de jugar.