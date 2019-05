En Medellín se arma la Selección sub-14

Con el fin de armar un equipo competitivo que represente al país en el Torneo Suramericano sub-14 que se realizará en Guainía, Brasil, se disputa en Medellín el Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de baloncesto de la categoría, con la idea de elegir los jugadores que integrarán la Selección para el evento que se cumplirá entre el 1 al 7 de julio.

El técnico de la Selección, Guillermo Moreno, quien se encuentra en la ciudad desde el pasado sábado viendo a los 14 quintetos que hacen parte del torneo (11 selecciones departamentales y 3 clubes), señala que lo visto hasta ahora lo deja satisfecho de cara a su incursión en el certamen suramericano.

“La calidad técnica de los jugadores es muy buena, ese es un punto importante que se debe analizar en estas categorías porque son la base de las selecciones que participarán, año tras año, en los campeonatos de las divisiones sub-15, 16, etc, y si se trabaja desde ahora iremos un paso adelante”, comentó.

Sin embargo, existe una situación que lo preocupa: “Nos falta un poquito de talla de acuerdo a los parámetros internacionales”, expresa. No obstante, no es algo que considere que ponga en desventaja al elenco nacional.

“Lo normal es que a esta edad los chicos estén entre 1,98 y 2,02 metros, y los que he visto acá llegan a 1,95 m, pero no nos vamos a quedar pensando en lo que no tenemos, debemos potenciar otros aspectos”, dijo Moreno.

El seleccionador elegirá 26 jugadores entre los elencos de Bogotá, Meta, Santander, Boyacá, Casanare, Valle, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia -con dos quintetos-, además de los clubes Búcaros de Bucaramanga, Muiscas de Cundinamarca y Cóndores de Barranquilla, que participan en el Nacional que se juega en el coliseo Iván de Bedout.

Hasta el momento, dos jugadores del extranjero han sido convocados: Juan Felipe Vargas, quien se encuentra en España y Santiago Romero, en Estados Unidos.

El Nacional se disputa en dos grupos, de los cuales saldrá un finalista que disputará el título el próximo sábado.