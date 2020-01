“Entreno para ser el mejor del mundo”: Anthony Zambrano

Por luz élida molina marín

El 2019 le dejó a Anthony José Zambrano tantas alegrías y objetivos cumplidos que, sin duda, será uno de sus años favoritos, pues además de convertirse en la revelación del atletismo mundial, logró cumplirle el sueño a su mamá, tener casa propia.

Pero si esa temporada fue inolvidable, el 2020 arrancó con sorpresas que tienen soñando al colombiano con más alegrías: acaba de ubicarse como el cuarto mejor del mundo en los 400 metros, junto a Steven Gardiner de Bahamas y los estadounidenses Fred Kerley y Michael Norman.

EL COLOMBIANO habló con el deportista que ya se encuentra en Ecuador adelantando sus preparación, ya que este año tiene compromisos en el Mundial, la Liga de Diamante y los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que está clasificado tanto a nivel individual como con el equipo de relevo 4x100 y 4x400.

¿Qué significa estar en el cuarto lugar del ranquin mundial?

“Es un sueño que día a día, con mi entrenador y el grupo de trabajo, pensábamos alcanzar. Recuerdo que mi estratega me dijo: ‘tenemos que ser grandes, porque no me gusta ser mediocre sino exigirme siempre y buscar lo más alto’. Me pidió enfocarnos en alcanzar y mejorar a los atletas de Jamaica, Estados Unidos, Bahamas, Trinidad y Tobago, y gracias a Dios hemos logrado ese objetivo con tan solo 21 años, algo que nunca se había visto en Colombia. Pero no me puedo quedar ahí, y ahora el propósito es seguir trabajando duro porque se vienen retos importantes como los Juegos Olímpicos, el Mundial y la Liga de Diamante”.

Ya es cuarto del mundo, ¿sueña con ser medallista en Tokio?

“Medallista... Es que un Mundial es muy diferente a los Olímpicos, porque en Japón vamos a estar los mejores, los máximos atletas, es la cita en la que todos asisten, en cambio a veces en los mundiales faltan algunos. Pero en Tokio seguro estarán Steven Gardiner, Fred Kerley y Michael Norman, todos muy buenos, los mejores, así que el reto es muy grande”.

¿Cómo se está preparando para esos compromisos?

“No quiero quedarme atrás y por eso estoy entrenando fuerte, no me conformo, pues ya fui subcampeón del mundo en 2019 y ahora, en 2020, soy un Anthony Zambrano que no ha ganado nada. Salgo como el primer día, a buscar la victoria en cada competencia”.

¿De dónde proviene ese carácter tan fuerte, tan ganador que posee?

“Vengo de una madre de bajos recursos, que nunca pudo tener lo que de pronto yo disfruto ahora. Ella me decía, ‘papi, discúlpame pero lo poquito que yo gano me alcanza solo para esto’. Entonces lo que tú quieres, debes lucharlo y lograrlo, por eso es que día a día me propuse que tenía que ser alguien en la vida, aprovechando mi talento para ser un gran atleta, humilde pero con hambre de gloria, de ser victorioso y quiero ser el mejor del mundo”.

¿Qué significa doña Miladis en su vida?

“Mi mamá lo es todo para mí, porque madre solo hay una, padres puede haber muchos. Los sacrificios y todo lo que las madres hacen es único. Ella me dio la vida, ha luchado conmigo siempre, ha sido madre y padre; si no fuera por su esfuerzo, su dedicación y perseverancia yo no estaría acá. Por eso quiero recompensarla, hacerle realidad todos sus sueños, aunque sé que ni así le pagaré todo lo que ha hecho por mí”.

Y ya le cumplió una ilusión, ya tiene casa propia ...

“Sí, estoy muy agradecido con la doctora Elsa Noguera, nuestra gobernadora, y la constructora ABC, que hicieron realidad el deseo de mi madre, de tener casa propia. Eso es importante porque ya no tiene que preocuparse por pagar arriendo, puede acomodarla a su gusto, y estoy muy feliz de verla a ella con su meta cumplida”.

¿Y usted, qué sueños espera llevar a cabo?

“Muchos, pero por ahora todos enfocados en el deporte: quiero ser el mejor del mundo, para eso me preparo. Gracias a Dios cuento con un grupo de trabajo muy bueno que también es exigente y me anima a darlo todo y a ir más lejos en cada competencia”.

¿En que está concentrado?

“En retomar toda la parte física, el enterramiento fuerte, siempre arranco la temporada en Estados Unidos en las pruebas universitarias en Florida o Miami, porque allá hay atletas muy fuertes. Busco esa exigencia para iniciar con todo”.

Ya está clasificado en individual y en equipo, ¿cómo se ve en el relevo para los Juegos Olímpicos?

“Confío plenamente en todo mi equipo, con el grupo de 4x4 tenemos un compromiso grande con Colombia, ya no solo es con nuestros departamentos, ciudades y familias. Cada día trabajamos fuerte, motivados, estamos unidos y entrenando juntos. Desafortunadamente no podemos tener en Ecuador a Alejandro Perlaza que se prepara en Estados Unidos, pero seguimos preparándonos a conciencia, comunicándonos todos los días para estar conectados”.

Ya dieron un paso grande...

“Seguimos soñando, porque si quedamos cuartos en el Mundial de Doha casi sin entrenar, con tanta carrera encima y cansados, ahora que estamos juntos en la pista confío en que podamos lograr más honores para nuestro país”.

Está muy joven, pero ¿cómo se ve a futuro?

“Quiero ser director de Indeportes Atlántico para apoyar más al deporte, porque conozco de las dificultades que pasan los atletas. Creo que los deportistas nos debemos involucrar más en temas de administración, gerencia, el 90 por ciento de los directivos o dirigentes deberían ser deportistas, así como lo hace Paulo Villar, quien se graduó de abogado y es quien nos respalda en el Comité Olímpico”.

¿Quien era su referente cuando niño?

“Antes de conocer a Caterine Ibargüen era Usain Bolt, pero la verdad es que esa negra da todo por Colombia y se merece que todos la admiremos y sea nuestro ejemplo, un ídolo a seguir, la que nos inspira a siempre a superarnos para ser mejores”.

En vacaciones compartió mucho con los niños...

“Sí, es algo que disfruto mucho, porque hay muchas familias que no tienen para darle regalos a los niños y para mí eso es lo más lindo de diciembre, quiero ser ejemplo y hacer obras para ayudarle a las personas de bajos recursos económicos”.

La mayoría de deportistas tienen fundación, ¿a usted le gustaría crear una?

“Me encantaría, pero arrancar con una fundación cuesta mucho dinero y actualmente con mi preparación siempre se tienen muchos gastos. Entonces, por ahora no lo puedo hacer, me toca concentrarme en el deporte. A futuro sí sueño con algo así para ayudar a los jóvenes que carecen de recursos” n