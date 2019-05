Fiesta extrema

Desde las inscripciones se vive una gran fiesta, pues corredores, familia y organizadores inician una camaradería que luego se traslada a la pista. Esa es la esencia del Clásico EL COLOMBIANO, un evento que integra a seres queridos, amigos, compañeros de trabajo y en general a los amantes del ciclismo en distintas modalidades.

Hoy la cita reunirá a los más chicos en el push bike en la pista Antonio Roldán Betancur desde las 8:00 hasta las 10:00 de la mañana. Luego el escenario recibirá, desde las 11:00 a.m., a los apasionados por el BMX, quienes buscarán los primeros lugares así como en el pasado lo hicieron, entre otros, Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo, medallistas olímpicos de Colombia.

En la tarde el turno será para los expertos en descenso, en la prueba de down hill que saldrá del Cerro de las Tres Cruces, en Belén.

En esta competencia uno de los animadores será Juan Manuel Gómez Uribe, un deportista nacido en Amalfi, quien reside en Medellín y que tendrá su primera experiencia en el Clásico EC.

El joven, admirador de Marcelo Gutiérrez, el número uno de Colombia en esta modalidad, confía en tener un buen desempeño en la categoría cadetes y llevarse la victoria para celebrar junto a su mamá, Juliana Uribe Pino, y su hermano Samuel, quienes siempre lo acompañan y son sus principales fans.

“Empecé a montar desde los 4 años. Siempre me han gustado las bicicletas y desde octubre del año pasado estoy en down hill. Me gusta mucho, veo videos por internet para aprender y mejorar”, dice Juan Manuel, quien cursa grado séptimo en el colegio Octavio Harry y hace parte de la Selección Medellín, que es dirigida por Cristian Toro.

Ayer, luego de la inscripción, deportista y entrenador se desplazaron hasta el cerro para hacer un nuevo y último recorrido antes de la competencia, que se desarrollará hoy entre 1:00 y 5:30 p.m.

Otro de los deportistas que está listo para la prueba es el caucano Sebastián Holguín Villa, quien viene de ser subcampeón panamericano y campeón del Open disputados en Argentina, donde representó a Colombia.

A sus 15 años, Holguín disputará su primer Clásico EC.

“Mi papá me dijo que debíamos venir a competir porque se trata de una buena obra y porque tiene grandes participantes, entonces también nos sirve para foguearnos con los mejores”, concluyó el joven deportista .