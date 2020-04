La Fundación W-Élite completa un lustro forjando campeones

Sara García

Cuota santandereana

Sara García, quien lleva 4 años en el equipo, sigue en el bmx gracias a la Fundación. “La situación económica de mis papás no me permitía seguir practicando, pero gracias a W-Élite he podido ir a los Mundiales en los que he sido subcampeona tres veces (11, 12 y 13 años)”, dice la nacida en Barrancabermeja.