Giorgio, el estadounidense que gana oros para Colombia

Por luz élida molina marín

Antes de los Juegos Panamericanos de Lima, de los que regresaron convertidos en medallistas dorados, en Colombia pocos los conocían. Ahora los hermanos Isabella y Giorgio Gómez, quienes irrumpieron con calidad y buen nivel en el surf nacional, se han convertido en los referentes de las nuevas generaciones, que ven en ellos ejemplos a seguir.

Nacidos y radicados en La Florida, Estados Unidos, y cuyo padre es el colombiano Raúl Gómez, estos dos deportistas también quedaron en la historia de las justas panamericanas como los primeros medallistas en esta disciplina, pues se estrenó en Perú y ambos fueron campeones.

Isabella y Giorgio, quienes hacen parte de la Federación Colombiana de Surf desde hace dos años, están felices de darle esta alegría al país.

EL COLOMBIANO habló con Giorgio, quien tras los Juegos regresó a su casa en Estados Unidos y hoy viaja a Japón para entrenar unos días en las aguas de Kisakihama, en Miyazaki, escenario de los World Surfing Games, que se disputarán entre el 7 y el 15 de septiembre, evento clasificatorio a los Olímpicos de Tokio 2020.

¿Que significa para usted haber competido por Colombia en Lima?

“Mucho. Estoy muy emocionado de poder hacer historia, junto a mi hermana, representando a Colombia. Estoy feliz de aprender más cosas sobre mi herencia, mis ancestros y también de aportar en lo que pueda para que el deporte crezca. Espero inspirar a los jóvenes a seguir sus sueños y alcanzar sus metas”.

¿Qué piensa de ser el primero en la historia del surf nacional en ganar oro en Panamericano?

“Me siento muy honrado de ser pionero en el surf en Colombia. Mi gran deseo es marcar la diferencia en la vida de las personas. Si puedo influenciar a un niño para que no se meta en problemas y guiarlo a un estilo de vida saludable para un futuro mejor, seré muy feliz. Siento que esto tendrá un efecto dominó, ya que los niños podrán ver que es una oportunidad, que el surf les dará la esperanza de poder concentrarse en un mejor futuro haciendo algo que les encante”.

¿Qué representa haber ganado junto a su hermana?

“Es muy especial poder compartir esta experiencia con mi hermana. Ella es mi mejor amiga y disfrutamos mucho este logro que conseguimos los dos para el país”.

¿Cómo cree que se puede mejorar el nivel de esta disciplina en Colombia?

“Creo que la mejor manera de hacer crecer este deporte es educando a los jóvenes sobre el estilo de vida del surf, enseñándoles sobre el respeto por nuestras playas y océanos, además de la seguridad que hay que tener en el agua. Sería una buena idea impulsarlo organizando más eventos aficionados y actividades sociales para desarrollar la camaradería dentro de la comunidad del surf”.

¿Con qué frecuencia vienen a entrenar a Colombia?

“El año pasado lo hicimos un par de veces y también estuvimos unos meses preparándonos antes de ir a Perú para los Juegos Panamericanos”.

¿Qué conoce de Colombia?

“Aunque no hablo español fluido, me siento colombiano, tengo familia que vive en Bogotá, Cartagena y Medellín; me gusta leer la historia del país, amo la comida y estoy tratando de aprender el idioma porque quiero comunicarme con los chicos cuando entrenemos allá. Ahora que gané la medalla siento más a Colombia en mi corazón”.

De lo que ha aprendido sobre el país, ¿qué le gusta?

“La historia es lo mío, me encanta leer y conocer todo sobre Cartagena, la arquitectura, el arte, la cocina tradicional. Realmente disfruto la pasión que sienten por los deportes, particularmente por el fútbol. Me gusta mucho ese calor humano que expresan en todo”.

¿Qué sigue para ustedes en el calendario de competencias internacionales?

“Me estoy preparando para los ISA World Surfing Games en Japón que se realizarán en septiembre y entregan cupo a los Olímpicos, es un reto grande. Allá vamos a estar representando de nuevo al país, buscando dejar en alto el nombre del surf nacional” n