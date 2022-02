Los análisis antidopaje detectaron una sustancia prohibida en la sangre de la patinadora rusa Kamila Valíeva, que se proclamó el lunes campeona olímpica por equipos en los Juegos de Invierno de Pekín.

Según informó el diario “Sport-Express”, la sustancia detectada es una medicina utilizada para combatir problemas cardíacos, que no contribuye a la mejora del rendimiento deportivo. Dicho análisis, según la prensa, fue realizado supuestamente fuera de competición, en diciembre pasado.

Adicional a esto, de acuerdo con la prensa, la organización decidió suspender la ceremonia de entrega de medallas del torneo de patinaje artístico por equipos, dado el positivo. Además, tanto Valíeva, campeona de Europa de 15 años, como otros integrantes del equipo ruso no saltaron hoy al hielo a entrenar y preparar la competición individual.

Mientras los entrenadores y la federación rusa se niega a hacer comentarios, el Ministerio de Deporte consideró “prematuro” informar de un caso de dopaje hasta la confirmación oficial. “La postura de la Federación Rusa consiste en la lucha constante y consecuente contra toda clase de violación del reglamento deportivo y la ética olímpica”, dijo.

La legendaria entrenadora Tatiana Tarásova se negó a creer que Valíeva esté implicada en un caso de dopaje: “No me lo creo. No. No creo esta locura. No puede ser. Es una niña pequeña. Es una niña y deportista fantástica. Kamila no ha tomado nada”.