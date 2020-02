El sentido homenaje a Kobe Bryant en el Juego de las Estrellas de la NBA

Indicó que “también le apasionaba ser un gran padre, esposo y cineasta. Bryant ganó un Oscar. Así que todos estamos dolidos. Este es un momento difícil para toda la familia de la NBA”.

Los asistentes al campo de juego guardaron ocho segundos de silencio en honor a Bryant, debido al número que usó en su camiseta al inicio de su carrera.

Mientras que Jennifer Hudson, vestida con el color morado de los Lakers, interpretó “For All We Know (We May Meet Again)” cuando las imágenes de Bryant aparecieron en una pantalla gigante.