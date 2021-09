El pasado mes, y luego de competir en los Juegos de Tokio, Valencia relató que adquirió el inmueble con el dinero ahorrado desde 2016: “Hice negocio con un señor que me dijo que era el secuestre de la casa y fui al banco y efectivamente aparecía así, por lo que le di 150 millones de pesos”. La deportista llevaba un año viviendo allí.

La Fundación Pedaleando por un Sueño, de Mariana Pajón, impulsa una iniciativa a través de la plataforma Mypodium.com en la que buscan recolectar 150 millones de pesos para donarlos a Valencia y así tenga una casa propia.

“Estoy en las manos del pueblo colombiano. Sé que la gente tiene memoria, y que no se olvida de que en algún momento hice vibrar con mis resultados deportivos. Dios quiera me respalden tras esta situación tan difícil”, indicó Ingrit, al agregar que ahora necesita entrenar fuerte para cosechar más triunfos.

“He llorado demasiado por la estafa, espero que se haga justicia y que la persona que me hizo esto pague mi dinero”, comentó la deportista, al agregar que de esta experiencia solo quedan aprendizajes. “Por el deseo de tener casa propia, no investigué bien y me confié de un ser que tiene el corazón malo. Solo queda seguir adelante”.