Las competencias en esta ciudad chilena se hacen cada vez más populares para los riders de todo el mundo debido a la topografía de su territorio, por lo que es apetecida para realizar las pretemporadas de downhill urbano.

“Para mí es un orgullo recibir este premio. He trabajado fuertemente para esto y aquí está la recompensa. Me siento feliz con el resultado y ahora me prepararé para el próximo evento, el downhill de las flores en la ciudad de Medellín este 29 de marzo”, fueron las palabras de Vélez luego de terminar su participación.

Además de la destacada participación de Juan Pablo, también hubo presencia de Camilo Sánchez, quien quedó en el cuarto lugar, sellando con broche de oro la participación cafetera en esta competencia.