Keyla vence en casa y gana cupo a Nacionales

Dos meses antes de inscribirse en la que sería la competencia más importante de su corta carrera en la lucha, los Juegos Departamentales de 2012, Keyla Vásquez vio truncado su sueño.

Tenía 14 años y para competir en esta prueba en las justas departamentales debía tener como máximo 13 años. En ese momento tomó la decisión que determinó su rumbo en el deporte.

Cambió de disciplina, dejó atrás las mallas y decidió vestirse de kimono para representar a Bello en el judo.

La preparación fue maratónica, pues debía aprender lo más rápido posible la técnica de este deporte de combate y para eso, el entrenador Anyinzan Palacios fue su aliado.

Anyinzan le enseñó a Keyla los principios básicos del judo y junto a la delegación bellanita viajó a Yarumal para su primera competencia.

Los dos años de aprendizaje en la lucha y las pocas semanas en el judo le sirvieron a Keyla para llegar a la final departamental y, aunque fue la dominadora del combate, un error del juez le impidió colgarse su primer oro.

“En el judo con cuatro shidos (faltas leves) quedas eliminado y mi rival ya tenía los cuatro y no le cantaron hansoku-make (falta grave); luego ella marcó un punto y con eso me ganó. Cuando revisaron el combate el árbitro se disculpó con mi entrenador, pero ya habían declarado ganadora a mi rival”, cuenta Keyla, quien no guarda ningún resentimiento por aquel resultado.

Por el contrario, ese error la hizo más dedicada a esta disciplina y ahora, seis años después de esa primera experiencia sobre el tatami, la judoca de 20 años de edad logró clasificarse, por primera vez, a los Juegos Nacionales en la categoría menos 57 kilogramos mayores del Campeonato Nacional Prejuegos que se realizó el fin de semana en el coliseo de combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín.

Ante su público y en el escenario donde día a día se prepara para ser la mejor judoca femenina del departamento, la bellanita logró imponerse en la final a Yanidis Amaris, deportista olímpica en Río 2016 y representante de Santander, con lo que logró su pase directo a las justas de Bolívar 2019.

Un inicio de año positivo para la paisa, que venía de ganar una presea de bronce en el Open Panamericano en Córdoba, Argentina, en marzo.

Junto a Keyla, Alexánder Borja, en la categoría menos 85 kilogramos, logró su clasificación al evento nacional luego de vencer en la final a otro antioqueño, Santiago Garzón, haciendo el 1-2 en esta división, mientras que Juan Pablo Hernández ocupó el segundo lugar en menos 66 kg al caer en el último combate ante Jorge González, representante de Risaralda.

“Antioquia ha estado preparándose fuertemente para derribar hegemonías, sabemos que tenemos un atraso con respecto a otras ligas, pero los procesos que estamos llevando a cabo y el potencial que tenemos nos están mostrando que vamos por buen camino”, comentó el entrenador Anyinzan Palacios, que también compitió en el Nacional Prejuegos en la categoría katame no kata masculina haciendo dupla con León Mariño, equipo que consiguió el tercer lugar.

Antioquia, que recibía por primera vez en diez años un evento de este tipo, fue anfitrión con 25 deportistas.