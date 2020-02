La Selección desvela a Juan Camilo

Regresar a la Selección Colombia es, para el antioqueño Juan Camilo Echeverri Fernández, una prioridad y su mayor anhelo. Por ello, durante el chequeo selectivo que se realizó el fin de semana en Medellín, no escatimó esfuerzo ni gotas de sudor para demostrar que está listo para volver.

Ni los más de seis puntos que le cogieron en su párpado derecho tras recibir un golpe en el desarrollo del Nacional que se disputó en Bogotá, hace una semana, fueron impedimento para que cumpliera con los test físicos y el trabajo en pistas, bajo la orientación del técnico André Matos, el portugués responsable de las selecciones nacionales.

“Hace más de 2 años no estaba en preselección y volver es una satisfacción grande, quiero ganarme un lugar para hacer todo el proceso y por eso me esforcé al máximo este fin de semana. No esperaba este llamado, pero he trabajado fuerte para retomar el nivel y creo que estoy en mi mejor forma”.

El reto para Juan Camilo y los demás antioqueños es grande, ya que el hockey patín tiene, en el momento, varios exponentes en el mundo, como los hermanos Castaño David y Andrés, que juegan en Portugal; Camilo Ramírez y Luis Miguel Martínez, quienes están en Francia, y Daniel Hoyos que milita en España.

Juan Camilo estuvo hace 4 años en la liga de Cataluña (jugó 8 meses) y actualmente está en Medellín para terminar su carrera de Ingeniería de Sistemas en Eafit (va en el séptimo semestre) y en sus planes está, regresar a Europa para seguir aumentando su nivel deportivo y ampliando su experiencia en competencia.

Por el momento, combina sus estudios con la labor de entrenador en el club Orión, allá maneja las divisiones menores (sub-8 a sub-15), lo cual es otra de sus pasiones.

Estudiando, entrenando y enseñando seguirá Juan Camilo mientras espera el llamado al próximo selectivo, en procura de figurar entre los 10 jugadores que disputarán el Panamericano en noviembre.

“Es momento de trabajar el doble, de dar al máximo y de no guardar nada, porque el nivel es muy alto, el país cuenta con muy buenos jugadores y por eso no se puede parpadear”, dijo el jugador que espera estar en el siguiente ciclo